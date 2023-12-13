Шахраї вигадали новий метод фішингу, використовуючи фейкові боти, які створюють фейкові боти оператора зв'язку "Київстар". Він призупинив свою роботу після того, як став жертвою хакерської атаки.

Про це попереджає Міністерство внутрішніх справ України.

Увага! Нова фішингова схема шахраїв. Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв'язку Kyivstar. Шахраї поширюють фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора, - повідомляє МВС.

За словами відомства, шахраї намагаються ввести абонентів у оману, пропонуючи їм перейти за посиланням та зареєструватися, обіцяючи отримати грошову винагороду. Замість цього, шахраї отримують несанкціонований доступ до сторінок у соціальних мережах та онлайн-банкінгу.

У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ закликає громадян довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компаній, утримуватися від переходу за сумнівними посиланнями та утримувати конфіденційні номери телефонів та особисті дані.

Нагадаємо, Microsoft, Cisco та шведська компанія Ericsson допомагають українській телекомунікаційній компанії "Київстар" у відновленні її функціонування після масштабної кібератаки.