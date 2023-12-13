Єврокомісія очікує виконання Угорщиною останнього кроку, який дозволить розблокувати доступ Будапешта до мільярдів євро, що були заморожені після втручання прем'єр-міністра Віктора Орбана у демократичну систему стримувань та противаг.

Reuters повідомляє, що Європейська комісія стверджує, що нові судові реформи в Угорщині повинні бути опубліковані в офіційному журналі країни, щоб набрати чинності, і тільки після цього можна буде розморозити до 10 млрд євро допомоги на розвиток для Будапешта з загального бюджету ЄС.

Очікувалося, що це розблокування коштів вплине на прем'єр-міністра Орбана, але його високопоставлений помічник заявив, що Будапешт сподівається отримати аж до 30 млрд євро. Єврокомісія відреагувала на це підняттям ставок, оскільки конфлікт між ЄС та Угорщиною, спричинений підтримкою України, що поглиблюється, може призвести до вето Орбана на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 14-15 грудня.

Нагадаємо, уряд Угорщини висловив готовність відмовитися від вето стосовно надання Європейським союзом допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, якщо ЄС розморозить виділені Будапешту 30 млрд євро.