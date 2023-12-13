Данія представить Україні новий пакет допомоги на 1 мільярд євро [ Редагувати ]
У середу, 13 грудня, глава уряду Данії оголосив про черговий пакет допомоги для України на загальну суму 1 мільярд євро. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Sky News.
Про це повідомляє стало відомо під час пресконференції в Осло.
Чиновниця зазначила, що у четвер, 14 грудня, вона представить новий пакет підтримки своєму парламенту.
Відповідну заяву було зроблено на тлі візиту президент України Володимира Зеленського до столиці Норвегії для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.
Нагадаємо, уряд Угорщини висловив готовність відмовитися від вето стосовно надання Європейським союзом допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, якщо ЄС розморозить виділені Будапешту 30 млрд євро.
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