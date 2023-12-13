У середу, 13 грудня, глава уряду Данії оголосив про черговий пакет допомоги для України на загальну суму 1 мільярд євро. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Sky News.

Про це повідомляє стало відомо під час пресконференції в Осло.

Чиновниця зазначила, що у четвер, 14 грудня, вона представить новий пакет підтримки своєму парламенту.

Відповідну заяву було зроблено на тлі візиту президент України Володимира Зеленського до столиці Норвегії для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

Нагадаємо, уряд Угорщини висловив готовність відмовитися від вето стосовно надання Європейським союзом допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, якщо ЄС розморозить виділені Будапешту 30 млрд євро.