Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії: про що говорили [ Редагувати ]
У середу, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що провів зустріч із президентом Нііністьо, щоб подякувати Фінляндії за 21 пакет оборонної допомоги для наших воїнів, а також за подвоєння виробництва артилерійських боєприпасів у Фінляндії. Про це він повідомив у Telegram.
Такі кроки є критично важливими не лише для нашої свободи, але й для свободи інших європейських країн, особливо для тих, які мають спільний кордон із росією. Європейське безпекове середовище докорінно змінилось, і ми можемо захистити нашу спільну свободу, лише діючи разом і з довгостроковими зобов’язаннями.
Також говорили про Формулу миру і про те, як досягти справедливого й тривалого миру в Україні, у всій Європі та за її межами.
Раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на Київ.
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