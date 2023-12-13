Зеленський провів плідну зустріч із прем’єр-міністеркою Ісландії [ Редагувати ]
У середу, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він провів гарну зустріч із прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір. Про це він повідомив у Telegram.
Я вдячний за політичну, дипломатичну, санкційну та гуманітарну підтримку Ісландії, а також за створення Реєстру збитків і принципову позицію щодо необхідності притягнення росії до відповідальності за її злочини.
"Скоординували наступні міжнародні кроки й обговорили довгострокову підтримку на 2024 рік і далі. Наша спільна мета – захист свободи в Україні та в усій Європі, і ми працюємо разом для її досягнення", - додав він.
Раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на Київ.
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