У середу, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він провів гарну зустріч із прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір. Про це він повідомив у Telegram.

Я вдячний за політичну, дипломатичну, санкційну та гуманітарну підтримку Ісландії, а також за створення Реєстру збитків і принципову позицію щодо необхідності притягнення росії до відповідальності за її злочини.

"Скоординували наступні міжнародні кроки й обговорили довгострокову підтримку на 2024 рік і далі. Наша спільна мета – захист свободи в Україні та в усій Європі, і ми працюємо разом для її досягнення", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на Київ.