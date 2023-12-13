У середу, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуває в Осло. Він був на аудієнції в Короля Норвегії Гаральда V. Про Це він повідомив у Telegram.

Дякую норвезькому народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні.

Окрема подяка за започаткування Норвегією в лютому 2023 року масштабної п’ятирічної програми підтримки для України.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на Київ.