Зеленський розповів про аудієнцію в Короля Норвегії [ Редагувати ]
У середу, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуває в Осло. Він був на аудієнції в Короля Норвегії Гаральда V. Про Це він повідомив у Telegram.
Дякую норвезькому народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні.
Окрема подяка за започаткування Норвегією в лютому 2023 року масштабної п’ятирічної програми підтримки для України.
Раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на Київ.
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