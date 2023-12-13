"Київстар" повертається: у користувачів починає зʼявлятися звʼязок [ Редагувати ]
У середу, 13 грудня, у користувачів "Київстар" потрохи "оживає" звʼязок. Про це повідомляють читачі "Подробиць", а також деякі пабліки у соцмережах.
Але допоки мережа не відновлена повністю, а повідомлення про повернення звʼязку не масові.
А шахраї створюють фейкові боти "Київстару" під приводом компенсації від оператора.
Наразі в компанії "Київстар" обережно говорять про терміни щодо відновлення зв'язку після збою 12 грудня. Розглядаються декілька сценаріїв.
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