У середу, 13 грудня, у користувачів "Київстар" потрохи "оживає" звʼязок. Про це повідомляють читачі "Подробиць", а також деякі пабліки у соцмережах.

Але допоки мережа не відновлена повністю, а повідомлення про повернення звʼязку не масові.

А шахраї створюють фейкові боти "Київстару" під приводом компенсації від оператора.

Наразі в компанії "Київстар" обережно говорять про терміни щодо відновлення зв'язку після збою 12 грудня. Розглядаються декілька сценаріїв.