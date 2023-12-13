У Берліні 13 грудня відбулася конференція коаліції, яка планує посилити протиповітряну оборону в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи з оборони України 22 листопада, що Німеччина і Франція очолюють Коаліцію з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Зазначається, що сьогодні в Берліні відбулася стартова конференція коаліції щодо потенціалу довгострокового посилення протиповітряної оборони України.

У ній взяли участь близько 70 учасників із 22 країн, а також представники ЄС і НАТО. У Міноборони заявили, що метою коаліції є координація розробки архітектури ППО в Україні, яка буде сумісна з НАТО.

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