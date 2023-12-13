Адвокати заявляють про те, що суддівська колегія прийшла на судове засідання з уже готовим рішенням і підписала його прямо під час засідання, не виходячи в нарадчу кімнату.

Про упередженість працівників Сумського апеляційного суду заявив відомий столичний адвокат Юрій Радзієвський. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. У вівторок, 5 грудня, правник брав участь у розгляді справи № 579/1548/22 у Сумському апеляційному суді, де представляв інтереси свого клієнта. Проте рядове судове засідання перетворилося на майже детектив, а по суті – судовий фарс.

Все почалося з того, що суд відмовив команді захисників у допиті нового свідка.

Після винесення судом першої інстанції рішення ми знайшли свідка, показання якого мали вирішальне значення для правильного вирішення справи. Суд виходив з того, що певне майно належало нашому опоненту на правах власності. Новоявлений свідок повідомив, що власником майна є він, і надав підтверджуючі документи. Ми ініціювали допит свідка в Сумському апеляційному суді, обґрунтувавши, чому неможливо було це зробити в суді першої інстанції.

Проте судді відмовилися заслухати свідка, заявивши, що його свідчення нібито не стосуються суті справи.

Далі по ходу судового розгляду з’ясувалося, що судді прийшли на засідання із заздалегідь заготовленим рішенням по справі - працівники Феміди підписали його прямо під час оголошення представником одного з апелянтів своєї апеляційної скарги. Факт існування готового рішення не заперечувала й суддя-доповідач – вона, мовляв, так готувалася до судового засідання.

Це перетворило весь процес на просту формальність, всі наші клопотання і заяви не мали жодного сенсу. Суд, відмовляючи в допиті свідка, навіть не вникав у суть клопотання, мав заздалегідь підготовлену постанову і був - нею обмежений.

Зважаючи на відверту упередженість суддів, команда адвокатів заявила про відвід суддівської колегії. У відводі їм відмовили, проте судовий розгляд відклали. Наступного дня адвокати отримали текст ухвали про розгляд відводу. У ній – жодного слова про заздалегідь заготовлене рішення суду, натомість вказано, що суддя читала заздалегідь заготовлений… текст доповіді і мала на це законне право. Згідно з офіційною інформацією на порталі "Судова влада" таке рішення у справі прийняла суддівська колегія в складі: головуючий суддя – Собина Ольга Іванівна (вона ж - суддя доповідач) та судді-учасники колегії Криворотенко Віктор Іванович та Філонова Юлія Олександрівна.

Ми завжди з повагою ставимося до суду і до інших учасників судового розгляду, але вимагаємо поваги і до себе, – говорить Юрій Радзієвський. – Ми вже витребували технічний запис судового засідання, який спростовує зміст ухвали про розгляд клопотання про відвід, і далі будемо добиватися справедливості.

До слова, Юрій Радзієвський у своєму дописі звернув увагу на знакову статую Феміди, що стоїть у Сумському апеляційному суді якраз навпроти парадного входу. Тій на шальки терезів якийсь жартівник поклав монети.

"Я звісно розумію, що це чийсь поганий жарт, але гроші в терезах Феміди вочевидь лежать давно і нікому не спадає на думку їх прибрати. Це ненормально, коли в апеляційному суді до головного символу правосуддя і справедливості ставляться таким чином", – резюмує адвокат.