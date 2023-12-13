Лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс, який може стати прем'єр-міністром Нідерландів, назвав главу кремля володимира путіна диктатором. Про це повідомляє Bloomberg.

Вілдерс здобув перемогу на виборах 22 листопада. Він закликав до створення коаліції, до якої увійдуть "Націонал-соціалістичний рух", "Народна партія за свободу і демократію", яку раніше очолював Рютте, і партія, що підтримує фермерів.

Видання пише, що російські телеканали вітали успіх Вілдерса на виборах як перемогу москви, оскільки раніше він хвалив володимира путіна.

Але Вілдерс у середу намагався переконати нідерландських законодавців, що він не є "другом росії" і вважає рф агресором.

путін - жахливий диктатор.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на Київ.