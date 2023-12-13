Австрія висловлює підтримку вступу України до Європейського Союзу і прагне позитивних рішень для Боснії. Про це зазначено в матеріалі Politico.

Міністр Європи Австрії, Кароліна Едтштадлер, підкреслила, що для її країни важливо бачити Боснію та Герцеговину як члена Євросоюзу, оскільки це вважається "геополітичною необхідністю".

За інформацією журналістів, Австрія побачила можливість позитивних рішень ЄС щодо Боснії, оскільки питання щодо початку вступних переговорів з Україною стоїть на порядку денному саміту лідерів країн блоку 14-15 грудня.

"Ми не маємо наміру заважати Україні вступати до ЄС", - наводить видання слова високопоставленого австрійського чиновника, додавши, що це було б все одно що "стати перед товарним потягом".

Але зараз, за його словами, єдина мета Відня полягає у тому, щоб тихо приєднати Боснію "до задньої частини потяга".

Раніше ми писали про те, що Австрія виділить майже 4 млн євро на ініціативу Grain From Ukraine.