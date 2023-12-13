Австрія не має наміру заважати вступу України до Євросоюзу - Politico [ Редагувати ]
Австрія висловлює підтримку вступу України до Європейського Союзу і прагне позитивних рішень для Боснії. Про це зазначено в матеріалі Politico.
Міністр Європи Австрії, Кароліна Едтштадлер, підкреслила, що для її країни важливо бачити Боснію та Герцеговину як члена Євросоюзу, оскільки це вважається "геополітичною необхідністю".
За інформацією журналістів, Австрія побачила можливість позитивних рішень ЄС щодо Боснії, оскільки питання щодо початку вступних переговорів з Україною стоїть на порядку денному саміту лідерів країн блоку 14-15 грудня.
"Ми не маємо наміру заважати Україні вступати до ЄС", - наводить видання слова високопоставленого австрійського чиновника, додавши, що це було б все одно що "стати перед товарним потягом".
Але зараз, за його словами, єдина мета Відня полягає у тому, щоб тихо приєднати Боснію "до задньої частини потяга".
Раніше ми писали про те, що Австрія виділить майже 4 млн євро на ініціативу Grain From Ukraine.
по темі
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила твердження, що Україна майже повністю виконала рекомендації Європейської комісії з реформ
Європейський союз ще не ухвалив рішення щодо фінансування допомоги та початку переговорів про вступ України напередодні саміту лідерів ЄС
Кілька європейських посадовців висловили занепокоєння у зв'язку з прийдешніми виборами у США, стверджуючи, що серед урядів їхніх країн поширюється тривога
Міністр оборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін обговорили план операцій України на 2024 рік
Верховна Рада на найближчому засіданні має проголосувати аконопроект про нацменшини, на якому наполягала Угорщина. Таким чином Київ зніме останню перепону, яку Будапешт наводить в якості аргументу проти початку переговорів про вступ України до ЄС