Яка обстановка в районі Мар'їнки: Тарнавський розкрив деталі [ Редагувати ]
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони України стримують ворога на Мар'їнському напрямку в Донецькій області, оборона міста триває.
Мар'їнський напрямок. Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки - відбито 11 атак.
За словами Тарнавського, у районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій.
Продовжує інформаційні вкидання і провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває.
Раніше президент Зеленський анонсував "комплексні" рішення щодо мобілізації.
по темі
Лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс, який може стати прем'єр-міністром Нідерландів, назвав главу кремля володимира путіна диктатором.
У Берліні 13 грудня відбулася конференція коаліції, яка планує посилити протиповітряну оборону в Україні
Унаслідок атаки дронів російських військ на території України в ніч з 11 на 12 грудня, в Одеській області зафіксовані пошкодження адміністративних будівель та спортивної установи
У вівторок, 12 грудня. президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із представниками аналітичних центрів США
У вівторок, 12 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про те, яка ситуація на близьких до фронту населених пунктах