Як ЗСУ нищать окупантів у лісах Харківської області: Сирський показав відео [ Редагувати ]
Українські військові продовжують вести опір російським окупантам на фронтах у Харківській області, особливо в лісистій місцевості, де тривають важкі бої. Збройні сили України завдають противнику втрат. Про це повідомляє командувач Східного угрупування військ ЗСУ генерал-полковника Олександр Сирський в Telegram.
На опублікованих сьогодні, 13 грудня, кадрах показано бойову роботу військовослужбовців 60-ї окремої Інгулецької механізованої бригади. Воїни у засніженому лісі ведуть стрілецький бій із силами противника, завдаючи йому втрат.
Група українських бійців також застосовує гранатомети для ударів по ворожих цілях. На одному з кадрів показано в окопі тіло російського солдата, який, ймовірно, вже був ліквідований під час цих бойових операцій ЗСУ.
Важкі бої 60-ї окремої механізованої бригади та відстріл диких росіян у лісах Харківщини.
Також генерал Сирський додав, що наші воїни продовжують працювати.
Раніше ми писали про те, що росіяни пошкодили ракетами енергооб’єкт у Харкові.
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