Українські військові продовжують вести опір російським окупантам на фронтах у Харківській області, особливо в лісистій місцевості, де тривають важкі бої. Збройні сили України завдають противнику втрат. Про це повідомляє командувач Східного угрупування військ ЗСУ генерал-полковника Олександр Сирський в Telegram.

На опублікованих сьогодні, 13 грудня, кадрах показано бойову роботу військовослужбовців 60-ї окремої Інгулецької механізованої бригади. Воїни у засніженому лісі ведуть стрілецький бій із силами противника, завдаючи йому втрат.

Група українських бійців також застосовує гранатомети для ударів по ворожих цілях. На одному з кадрів показано в окопі тіло російського солдата, який, ймовірно, вже був ліквідований під час цих бойових операцій ЗСУ.

Важкі бої 60-ї окремої механізованої бригади та відстріл диких росіян у лісах Харківщини.

Також генерал Сирський додав, що наші воїни продовжують працювати.

Раніше ми писали про те, що росіяни пошкодили ракетами енергооб’єкт у Харкові.