Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" захворіла на рак легенів [ Редагувати ]
Американська акторка Кейт Мікуччі, яка зіграла Люсі у серіалі "Теорія великого вибуху", захворіла на рак легенів. Про це вона розповіла в TikTok з лікарняної палати після операції.
Привіт усім, це не TikTok, а Sick Tok. Я перебуваю в лікарні, але це тому, що вчора мені зробили операцію з видалення раку легенів. Вони знайшли його дуже рано. Це дуже дивно, бо я ніколи в житті не курила сигарет, тому це стало несподіванкою.
Мікуччі розповіла, що зробила аналіз крові, який показав запалення в організмі. Виявити хворобу допоміг рентгенолог, який помітив пляму в легені.
@katiemicucci An update on what I’ve been up to. 🫁 #sicktok #hospital #imokay #solucky #sendinglove ♬ original sound - Katemicucci
Кейт Мікуччі 43 роки. Вона найбільше відома за роллю Стефані Гуч у телесеріалі "Клініка", Шеллі у серіалі "Виховуючи Хоуп" та Люсі у серіалі "Теорія великого вибуху".
Люсі - дівчина, з якою Радж познайомився на вечірці для самотніх людей до Дня Святого Валентина (6-й сезон). Вони деякий час зустрічалися, але потім вона покинула вченого-задрота заради іншого хлопця.
Потім Люсі знову з'явилася у 7-му сезоні та знову повернулася на екрани у 10-му.
Радж і Люсі
Нагадаємо, у квітні зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко народила первістка.
по темі
Французька державна телекомпанія France Televisions не транслюватиме фільми за участю Жерара Депардьє після виходу документальної стрічки, в якій актора звинуватили у сексуальному домаганні та зґвалтуванні
Стрімінгова платформа Netflix опублікувала звіт, в якому вказано найпопулярніший контент серед глядачів протягом першого півріччя 2023 року
На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко, який став на захист України
Усі гості могли донатити на подарунки дітям до зимових свят. І це не іграшки чи гаджети. Комусь - потрібні дорогі ліки, комусь - коштовна операція
Український артист POSITIFF (Олексій Завгородній) повідомив, що перебуває у відносинах і не спілкується зі своєю колишньою дружиною протягом тривалого часу