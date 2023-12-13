Американська акторка Кейт Мікуччі, яка зіграла Люсі у серіалі "Теорія великого вибуху", захворіла на рак легенів. Про це вона розповіла в TikTok з лікарняної палати після операції.

Привіт усім, це не TikTok, а Sick Tok. Я перебуваю в лікарні, але це тому, що вчора мені зробили операцію з видалення раку легенів. Вони знайшли його дуже рано. Це дуже дивно, бо я ніколи в житті не курила сигарет, тому це стало несподіванкою.

Мікуччі розповіла, що зробила аналіз крові, який показав запалення в організмі. Виявити хворобу допоміг рентгенолог, який помітив пляму в легені.

Кейт Мікуччі 43 роки. Вона найбільше відома за роллю Стефані Гуч у телесеріалі "Клініка", Шеллі у серіалі "Виховуючи Хоуп" та Люсі у серіалі "Теорія великого вибуху".

Люсі - дівчина, з якою Радж познайомився на вечірці для самотніх людей до Дня Святого Валентина (6-й сезон). Вони деякий час зустрічалися, але потім вона покинула вченого-задрота заради іншого хлопця.

Потім Люсі знову з'явилася у 7-му сезоні та знову повернулася на екрани у 10-му.

Радж і Люсі

Нагадаємо, у квітні зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко народила первістка.