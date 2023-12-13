Норвегія передає Україні додаткові системи ППО NASAMS [ Редагувати ]
Норвегія передає Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомляється на сайті уряду Королівства.
Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 млн норвезьких крон ($30,6 млн - ред.). Частина продукції відправляється з наших власних складів, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, а частина замовляється у виробників для доставки пізніше.
Крім пожертви з власних активів, уряд Норвегії також придбає та передасть Україні пакет NASAMS з восьми стартових установок та чотирьох центрів управління вогнем. Стільки ж Норвегія передала Україні на даний момент.
Системи NASAMS діють у радіусі 40-50 км, а також на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки.
NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.
Нагадаємо, за підсумками візиту президента Зеленського Норвегія оголосила, що планує надати Україні додаткову фінансову та гуманітарну допомогу на суму $800 млн.
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