Через блокаду автомобільних пунктів пропуску на західному кордоні України литовська вантажна компанія LTG Cargo запускає поїзд з вантажами в контейнерах. Планується, що такі поїзди ходитимуть в Україну щотижня, повідомляється на сайті компанії.

Корки на польсько-українському кордоні затримують вантажі на два тижні і більше, констатує LTG Cargo. Досі сільськогосподарська продукція (зерно та олія) та нафтопродукти в основному перевозилися залізницею між Литвою та Україною через Польщу.

"Передбачаючи зміну потреб бізнесу, LTG Cargo в останні роки запропонувала своїм клієнтам перевезення вантажів через три польсько-українські прикордонні пункти: Мостиська-Медика, Ягодин-Дорогуськ та Ізов-Грубешів.

Лише за листопад ми отримали близько 80 нових заявок на перевезення вантажів у/з України. Абсолютна більшість з них - від компаній, які й досі перевозили вантажі фурами. Безпрецедентна ситуація спонукає клієнтів розглянути можливість перевезення замороженої продукції, паперової та картонної продукції, хімічної продукції чи деревини залізничним транспортом в Україну чи з неї...

За розрахунками LTG Cargo, після формування повного складу вантажі можна буде перевозити залізницею до 2 разів дешевше, ніж автомобільним транспортом. За одну поїздку ми можемо перевезти стільки вантажу, скільки зазвичай перевозять 36 вантажівок із 36 водіями", - повідомляє LTG Cargo.

З Каунаського інтермодального терміналу в Україну сформовано поїзд зі збірними вантажами трьох клієнтів у контейнера. Він перевозитиме ПЕТ-гранули та сульфат амонію, а також перевозитиме порожню тару. Потяг має прибути до України наступного тижня.

Спільно з перевізниками та партнерами у Польщі та Україні LTG Cargo планує запустити цього року потяг, який курсуватиме з різними товарами раз на тиждень.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила між Україною та Польщею контейнерний потяг для перевезення фур. Він курсує маршрутом Славкув (Польща) - Скнилів (Україна).