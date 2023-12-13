Хакери зломали захист "Київстару" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив гендиректор компанії Олександр Комаров.

Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії. Про це ведеться слідство.

Глава "Київстару" зауважив, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери".

Дивіться, мені здається, що приклад "Київстар" свідчить про те, що навіть найбільш захищену інфраструктуру може бути уражено. Це реально. Ми використовуємо найсучасніші технології від глобальних постачальників, щоб тримати периметр компанії закритим від кіберзагроз. Ми не перший рік стикаємося із загрозою.... від початку війни відбили приблизно 500 більш-менш серйозних атак.

Українського мобільного оператора атакувала російська хакерська група "Солнцепек", пов'язана з російськими спецслужбами.

Робили вони це, щоб покласти найбільшу телекомінфраструктуру в країні, щоб посіяти неприємності, емоційно вразити українців... Триває війна - це один зі способів війни проти України.

Комаров також повторив, що на першому етапі компанії вдалося відновити голосові послуги, а решту вона зможе відновити протягом ночі.

Нагадаємо, Київстар поновив голосовий звʼязок ввечері 13 грудня, триває робота над відновленням решти сервісів.