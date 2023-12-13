Українські військові зафіксували з безпілотника, як російські вояки ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними як щитом. Відео чергового воєнного злочину російської армії оприлюднило "Радіо Свобода".

Запис журналістам надали бійці одного з підрозділів ЗСУ, що воює на Запорізькому напрямку. Майже 19-ти хвилинний ролик знятий на околицях селища Роботине.

На відео видно, як група озброєних загарбників рухається в напрямку українських позицій. Перед собою вони женуть трьох беззбройних бійців ЗСУ з піднятими руками.

Окупанти періодично стріляють з автоматів у бік український позицій. Один з росіян прикривається полоненим українцем, тримаючи його за плече.

За словами українських захисників, які надали це відео, це так звана "розвідка боєм" для виявлення вогневих точок на позиціях ЗСУ. Для захисту від вогню Сил оборони, росіяни прикриваються військовополоненими.

За кілька секунд завʼязується бій - поблизу групи вояків рф та полонених українців вибухає граната. ЗСУ відкривають по групі зі стрілецької зброї - росіяни присідають, але продовжують рухатися вперед, прикриваючись полоненими.

Група доходить до ям, кущів та пагорбів, куди ховаються від вогню ЗСУ. У цей час одного з полонених змусили на колінах стояти попереду, обличчям до українських позицій.

Після цього росіяни починають гнати групу полонених українців від позицій ЗСУ. Одного з бійців - розстріляли.

За даними ГУР Міноборони, на цьому напрямку воюють сили 234-го десантно-штурмового полку ЗС рф.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець так прокоментував це відео:

Якщо це так, то це буде офіційно встановлений факт порушення ще однієї Женевської конвенції з боку російського федерації. Це перше подібне відео, яке я бачу. У мене подібних даних не було. Прямо забороняється використовувати військовополонених для участі в бойових діях. Тобто, військовополонений після надання офіційного статусу повинен перебувати в спеціальному створеному таборі для військовополонених далеко від бойових дій і очікувати процедуру обміну.

Раніше з'явилося відео, як окупанти розстріляли двох українських захисників, які здалися в полон.