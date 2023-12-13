Німеччина заклала в бюджет на 2024 рік 8 млрд євро на поставки зброї та фінансову допомогу Україні. Ще 6 млрд євро спрямують на допомогу українським біженцям, які перебувають у Німеччині.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц на прес-конференції з міністром економіки Робертом Хабеком та головою міністерства фінансів Крістіаном Лінднером, передає Tagesschau.

Якщо ситуація зміниться, наприклад, через погіршення ситуації на фронті, тому що інші союзники скорочують свою допомогу Україні або загроза для Німеччини та Європи зростатиме, нам доведеться реагувати на це.

Олаф Шольц наголосив, що Німеччина продовжує надавати Україні фінансову та військову підтримку безпосередньо, без врахування внесків до Європейського фонду миру.

Однак, за його словами, щоб запобігти можливим ризикам для економіки ФРН, у Бундестазі розглянуть питання про ліміт коштів, що виділяються.

Спочатку Німеччина виділила 4 млрд євро для постачання зброї Україні в 2024 році. Однак, як повідомляв Bild, майже всі кошти були "зарезервовані" під обіцяні поставки. Міноборони ФРН залишила 120 млн євро на нові пакети військової допомоги, тому глава відомства Борис Пісторіус просив виділити додаткові кошти.