Туск звільнив очільників усіх п'яти спецслужб Польщі [ Редагувати ]
Парламентська комісія з питань спецслужб Польщі схвалила запит нового прем'єр-міністра країни Дональда Туска про звільнення керівників Агентства внутрішньої безпеки, Центрального антикорупційного бюро, Агентства розвідки, Служби військової розвідки та Служби військової контррозвідки.
Як повідомляє Radio Zet, Дональд Туск направив заяву до комісії Сейму 13 грудня. У відставку відправили керівників:
- Агентства внутрішньої безпеки Кшиштофа Вацлавека,
- Центрального антикорупційного бюро Анджея Строжну,
- Служби військової розвідки Марека Лапіньського,
- Служби військової контррозвідки Мацея Шпановського,
- Агенції розвідки Бартоша Ярмушкевича.
Нагадаємо, 11 грудня депутати польського Сейму проголосували за висування кандидатури Дональда Туска на посаду прем'єра. У понеділок, 13 грудня, президент Польщі Анджей Дуда привів Туска до присяги.
Для завершення формування нового уряду після інавгурації нового прем'єра Кабміну впродовж двох тижнів необхідно отримати від Сейму вотум довіри.
"Подробиці" писали про те, якою буде політика нового уряду Польщі щодо України.
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