Американський актор Андре Брауер помер у віці 61 року після нетривалої хвороби. Про це повідомляє Variety з посиланням на його агента.

Андре Брауер відомий за ролями капітана поліції Реймонда Холта у серіалі "Бруклін 9-9" (Brooklyn Nine-Nine ) та детектива Френка Пемблтона у серіалі "Вбивчий відділ" (Homicide: Life on the Street).

Андре Брауер народився 1 липня 1962 року у Чикаго. У 1989 році його першою роллю на екрані стала роль солдата Союзу у фільмі "Слава" (Glory), де він зіграв Томаса Сірлза.

З 1993 до 1998 року він виконав одну з головних ролей у серіалі "Вбивчий відділ" (інша назва "Вбивство: життя на вулиці"). У 1998 року він отримав нагороду "Еммі" за найкращу чоловічу роль у драматичному телесеріалі. У 1997 та 1998 роках він отримав нагороди Асоціації телевізійних критиків за індивідуальні досягнення.

У 2006 році Брауер отримав другу "Еммі" за головну роль у міні-серіалі "Злодій" (Thief). У 2009 і 2012 роках він з'явився в чотирьох епізодах серіалу "Доктор Хаус"як лікар головного героя в психіатричній лікарні Дерріл Нолан.

Найтривалішим проектом, у якому взяв участь актор, став серіал "Бруклін 9-9", який виходив з 2013 по 2021 рік. У 2014 році серіал був удостоєний премії "Золотий глобус" як найкращий комедійний телесеріал.

Андре Брауер