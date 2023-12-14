Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
Донецький "Шахтар" програв "Порту" в останньому турі Ліги чемпіонів - 3:5. Чемпіон України не вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів, а продовжить виступ у плей-оф Ліги Європи.
Голи: Галену, 9, 43, Таремі, 62, Пепе, 74, Консейсау, 82 - Сікан, 29, Еустакіо, 73 (автогол), Егіналду, 88.
Перед поєдинком "Порту" та "Шахтар" мали по 9 очок, але українці поступались португальцям за додатковими показниками, посідаючи третє місце в групі. Лідер групи - "Барселона" - гарантувала собі вихід у 1/8 фіналу за підсумками п'ятого туру.
Португальці розпочали турнір перемогою над "Шахтарем" (3:1), двічі поступилися "Барселоні" (0:1, 1:2) і виграли обидві зустрічі з "Антверпеном" (4:1, 2:0).
У чемпіонаті Португалії підопічні Сержіу Консейсана ділять першу сходинку зі "Спортингом", маючи 31 очко.
Група Н. Турнірна таблиця
- "Барселона" (Іспанія) - 12 очок (6 матчів), 12:6 (різниця м'ячів)
- "Порту" (Португалія) - 12 (6), 15:8
- "Шахтар" (Україна) - 9 (6), 10:12
- "Антверпен" (Бельгія) - 3 (6), 6:17
Виступи у плей-оф Ліги Європи "Шахтар" розпочне з 1/16 фіналу. Жеребкування відбудеться у понеділок, 18 грудня.
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