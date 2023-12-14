Французький "Парі Сен-Жермен" завоював путівку до плей-офф Ліги чемпіонів завдяки нічиєї (1:1) з дортмундською "Боруссією" в останньому турі групового етапу.

У групі F італійський "Мілан" з рахунком 2:1 обіграв англійський "Ньюкасл". У складі "Мілана" забитими м'ячами відзначилися Крістіан Пулішич (59-та хвилина) та Самуель Чуквезе (84). У "Ньюкасла" відзначився Жоелінтон (33).

За підсумками групового етапу "Мілан" посів третє місце у групі F та зіграє у раунді плей-офф Ліги Європи. "Ньюкасл" не зумів подолати груповий етап, команда посіла четверте місце.

З першого місця до 1/8 Ліги чемпіонів із групи F вийшла німецька "Боруссія", з другого - французький "Парі Сен-Жермен".

У групі F "Боруссія" набрала 11 очок, ПСЖ та "Мілан" - по 8, "Ньюкасл" - 5, ПСЖ виявився вищим завдяки додатковим показникам.

В інших матчах ігрового дня бельгійський "Антверпен" вдома з рахунком 3:2 обіграв іспанську "Барселону", а іспанський "Атлетіко" на своєму полі був сильнішим за італійського "Лаціо" (2:0).

Португальський "Порту" здобув домашню перемогу над "Шахтарем" (5:3), а шотландський "Селтік" вдома переграв нідерландський "Фейєнорд" (2:1).

Англійський "Манчестер Сіті" на виїзді був сильнішим за сербську "Црвену Звезду" (3:2), а німецький "Лейпциг" на своєму стадіоні обіграв швейцарський "Янг Бойз" (2:1).

Всі результати матчів 13 грудня:

"Атлетіко" (Іспанія) - "Лаціо" (Італія) - 2:0

"Селтік" (Шотландія) - "Фейєнорд" (Нідерланди) - 2:1

"Ньюкасл" (Англія) - "Мілан" (Італія) - 1:2

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Манчестер Сіті" - 2:3

"Лейпциг" - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 2:1

"Порту" (Португалія) - "Шахтар" (Україна) - 5:3

"Антверпен" (Нідерланди) - "Барселона" (Іспанія) - 3:2.

У плей-офф Ліги чемпіонів вийшли 16 команд:

"Реал", "Реал Сосьєдад", "Атлетіко", "Барселона" (усі - Іспанія)

"Баварія", "Боруссія", "Лейпциг" (усі - Німеччина),

"Наполі", "Інтер", "Лаціо" (усі - Італія),

"Арсенал", "Манчестер Сіті" (усі - Англія)

"Копенгаген" (Данія), ПСВ (Нідерланди),

"Порту" (Португалія), ПСЖ (Франція).

У раунді плей-офф Ліги Європи, окрім "Мілана", зіграють "Шахтар", "Янг Бойз", "Фейєнорд", турецький "Галатасарай", французький "Ланс", португальські "Брага" та "Бенфіка".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудеться 18 грудня у Ньоні. Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 13, 14, 20 і 21 лютого 2024 року, ігри у відповідь відбудуться 5, 6, 12 і 13 березня.