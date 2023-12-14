Члени палати представників Конгресу США проголосували за резолюцію щодо продовження розслідування у рамках імпічменту президента Джо Байдена. Документ підтримали 221 конгресмен, проти проголосували 212.

Резолюція є формальним початок розслідування у рамках процедури імпічменту. За законодавством США, саме розслідування дозволяється проводити без погодження, тому воно вже триває впродовж кількох місяців.

Ідея провести голосування щодо резолюції належить спікеру Майку Джонсону, який стверджував, що затверджена резолюція додасть процедурі імпічменту більшу вагу.

Серед підстав для розслідування згадувалися листування з ноутбука сина президента Хантера Байдена, свідчення свідків про причетність глави Білого дому до бізнесу сина, а також підозрілі грошові оборудки родини глави держави. Республіканці вважають, що члени сім'ї могли використати вплив Джо Байдена у бізнесі.

13 грудня Хантера Байдена викликали до суду комітетом з нагляду Палати представників, щоб відповісти на питання республіканців про причетність Джо Байдена до його бізнесу. Однак він не з'явився до суду, проігнорувавши вимогу Конгресу.

Хантер Байден планував дати свідчення публічно, оскільки побоювався, що розказана за зачиненими дверима інформація може бути згодом спотворена. Республіканці ж наполягають на тому, щоб Хантер Байден надавав свідчення в приватному порядку.

У жовтні адміністрація президента США Джо Байдена направила до Конгресу запит про додаткове фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі $106 млрд. З них $61 млрд призначені для України.

Як повідомляв Bloomberg, Білий дім направив до Конгресу листа, в якому йдеться, що до кінця календарного року США повністю закінчаться кошти для надання допомоги Україні, якщо запитаний проект фінансування не схвалять.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.