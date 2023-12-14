Масштабна ліквідація окупантів під Авдіївкою: ЗСУ показали відео [ Редагувати ]
Українські військові активно проводять операції з ліквідації російських солдатів під Авдіївкою, і одна з позицій вже заповнена тілами противника.
Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада ЗСУ у Telegram.
Ворог направив понад 40 тисяч солдатів на Авдіївський напрямок. Вони йдуть уперед, незважаючи на нестачу їжі, води та холодну погоду, а свого керівництва бояться більше, ніж смерть.
При цьому втрати поповнюють неекіпірованим особовим складом - частина солдатів знімає бронежилети та шоломи з трупів інших військових РФ на полі бою.
Воїни 47 окремої механізованої бригади продовжують ліквідувати в колосальних масштабах ворожу піхоту та їхню техніку.
На відео, яке оприлюднили захисники, можна побачити одну з посадок на Авдіївському напрямку.
Відео свіже, але якщо зараз зробити ще один обліт, трупів окупантів буде вже в рази більше.
Раніше ми писали про те, що росіяни пошкодили ракетами енергооб’єкт у Харкові.
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