Партизани з українського і кримськотатарського руху "АТЕШ" успішно проникли на територію військової частини російської гвардії в москві, здійснили відеозйомку і передали отримані матеріали Збройним силам України.

Про це повідомляється на сторінці руху в Telegram.

В результаті нічного рейду вулицями москви, агенти руху проникли на територію частини росгвардії, що розташована на вулиці Проектируемый проезд 4579, 56. Там вони відзняли кілька цікавих матеріалів та передали їх для вивчення Силам оборони.

На кадрах видно, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, однак це лише спроби. Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей та вух. І якщо в противника не виходить це робити у самій столиці, то що вже говорити про окуповані території.

В "АТЕШ" також вказали географічні координати військової частини: 55.581100, 37.608922.

Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.