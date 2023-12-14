Нічна атака "Шахедами" та ракетами: скільки цілей збила ППО [ Редагувати ]
російська федерація вчергове розпочала атаку на Україну вночі 14 грудня за допомогою безпілотників "Шахед" і ракет С-300. За даними, сили протиповітряної оборони успішно знищили понад 40 ворожих дронів. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ в Telegram.
Близько опівночі окупанти випустили 6 зенітно-керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.
Також росіяни атакували України ударними БпЛА Shahed-136/131. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – рф. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів.
Основним напрямком удару стала Одеська область.
Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА. Переважну більшість – в Одеській області.
Раніше повідомлялося, що ворог тисне неподалік Купʼянська.
по темі
Українські військові активно проводять операції з ліквідації російських солдатів під Авдіївкою, і одна з позицій вже заповнена тілами противника
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони України стримують ворога на Мар'їнському напрямку в Донецькій області, оборона міста триває.
Лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс, який може стати прем'єр-міністром Нідерландів, назвав главу кремля володимира путіна диктатором.
У Берліні 13 грудня відбулася конференція коаліції, яка планує посилити протиповітряну оборону в Україні
Унаслідок атаки дронів російських військ на території України в ніч з 11 на 12 грудня, в Одеській області зафіксовані пошкодження адміністративних будівель та спортивної установи