російська федерація вчергове розпочала атаку на Україну вночі 14 грудня за допомогою безпілотників "Шахед" і ракет С-300. За даними, сили протиповітряної оборони успішно знищили понад 40 ворожих дронів. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ в Telegram.

Близько опівночі окупанти випустили 6 зенітно-керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Також росіяни атакували України ударними БпЛА Shahed-136/131. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – рф. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів.

Основним напрямком удару стала Одеська область.

Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА. Переважну більшість – в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що ворог тисне неподалік Купʼянська.