рф використовує носії "Калібрів" для посилення ППО - ISW [ Редагувати ]
Військові рф використовують морські кораблі як частину системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Серед них зазначається корвет проєкту "Циклон". Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Агресор використовує корвет типу "Каракурт" проєкту 22800 "Циклон" як систему протиповітряної оборони з бази у Севастополі.
Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук 13 грудня заявив, що російські військові нещодавно поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими корветами типу "Каракурт", що споруджуються у Республіці Татарстан.
Він також додав, що російські ракети "Калібр" містять від 40 до 60 іноземних комплектуючих, зокрема мікроелектроніку.
Раніше ми писали про те, що окупанти вивели в море фрегат "Адмірал Макаров".
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