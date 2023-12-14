У четвер, 14 грудня, відзначається День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та Всесвітній день мавп.

Віряни вшановують пам’ять мучеників Филимона, Аполонія, Аріана і Феотиха.

День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ця дата є пам'ятною для українців, оскільки на цей день у 1986 році завершилося будівництво саркофагу над четвертим реактором, який постраждав від аварії.

Аварія на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року, мала серйозні наслідки для України та світу. Зазначена дата визначена в історії як один із найтрагічніших моментів, які вплинули на безпеку ядерної енергетики.

Згідно з Указом Президента України від 2006 року, 14 грудня відзначається як день вшанування та визнання героїчних зусиль тих, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії. Цей день став символом пам'яті про тих, хто ризикнував власним життям та здоров'ям, щоб подолати наслідки катастрофи та врятувати інших від радіаційного забруднення.

Всесвітній день мавп

Святкування Дня мавпи 14 грудня почалося як жарт. 2000 року Кейсі Сорроу, в той час студентка Університету штату Мічиган, зробила позначку одного дня в календарі – День мавпи. Його святкували в колі студентів університету. Свято набуло популярності, коли Кейсі Сорроу стала автором коміксів і її щотижнева серія коміксів-страшилок Fetus-X прославила День мавпи – як на папері, так і в Інтернеті.

День мавпи набув великої популярності в США, Канаді, Мексиці, Німеччині і Великій Британії. Щорічно активісти організовують різні заходи, присвячені мавпам: карнавали, різні змагання, аукціони і освітні семінари, які покликані привернути увагу до прав тварин, медичних досліджень і захисту мавп.

Релігійне свято

14 грудня в церковному календарі – День мучеників Филимона, Аполонія, Аріана і Феотиха. Вони постраждали за віру в Ісуса Христа під час переслідування імператора Діоклетіана.

За легендою, Аполоній, боячись катувань, попросив язичника Филимона вдягнути його одяг і принести жертву богам. Але Филимон раптом оголосив, що сам вірить у Христа і відмовився від язичництва. За це він був спалений на вогні разом з Аполонієм.

Аріан був правителем в місті Фіваїді і прибув в Антіохію, щоб мучити християн. Коли він побачив стійкість і доброту мучеників, то також став християнином і віддав своє майно бідним. За це його кинули до в’язниці і пізніше стратили. Феотих був слугою Аріана і таємно вірив у Христа. За це його також заарештували і відрубали голову мечем.

Що не можна робити 14 грудня:

Не можна лаятися, лихословити.

Не варто вживати алкоголь.

Не можна відмовляти в допомозі.

Народні прикмети 14 грудня

Якщо цього дня погода тепла, то таким буде і літо.

Над лісом видно сині хмари – чекайте на сніг.

Якщо впродовж дня змінюється погода, то буде відлига.

Вночі іній – до снігопаду вдень.

Дивіться також, які у грудні будуть свята та вихідні.