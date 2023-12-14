Кирила Буданова оголосили в розшук в рф [ Редагувати ]
Міністерство внутрішніх справ російської федерації оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс "РИА Новости".
Проте не було надано конкретних деталей щодо статті розшуку.
"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - йдеться в базі МВС рф.
Раніше ми писали про те, як дружину Буданова отруїли.
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