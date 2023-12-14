У рф дрони атакували кілька військових частин під москвою [ Редагувати ]
У четвер, 14 грудня, безпілотники атакували кілька військових частин у підмосков'ї рф. Метою дронів були частини в Алабіно, Подільську та нафтобаза в Раменському районі. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Перший дрон, який летів у бік Алабіно, був збитий за три кілометри від населеного пункту о 3:30 ранку. Через годину в тому ж районі було збито ще одного безпілотника.
Крім того, як уточнює Baza, ближче до 5 ранку дрон атакував військову частину у Подільську.
Постраждалих немає.
Також, як стверджує Baza, ще однією з ймовірних цілей безпілотників була Володарська нафтобаза в Раменському районі підмосков'я.
Вночі звідти було оголошено евакуацію співробітників.
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