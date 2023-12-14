Кордон України зі Словаччиною частково розблокували [ Редагувати ]
У четвер, 14 грудня, відбулось часткове розблокування кордону між Україною та Словаччиною. Пропуск вантажівок відновлено на пункті пропуску "Ужгород", що відкриває нові можливості для перевезення вантажів між двома країнами.
Про це повідомляє Державну прикордонну службу України у Telegram.
Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.
Словацька сторона від 19:30 вчора, 13 грудня, частково відновила пропуск транспорту на виїзд з України.
Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.
Раніше "Подробиці" проаналізували, як вплине блокада українсько-польського кордону на наявність продуктів в супермаркетах та їхні цінники.
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