У четвер, 14 грудня, погода у Київській області погіршиться. Тому енергетиків переводять на посилений режим роботи. Про це повідомляє ДТЕК..

За прогнозами синоптиків, протягом дня 14 грудня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру.

Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення.

Раніше ми писали про те, що в Україні виник дефіцит електроенергії.