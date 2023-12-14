Енергетиків перевели на посилений режим у Київській області: у чому причина [ Редагувати ]
У четвер, 14 грудня, погода у Київській області погіршиться. Тому енергетиків переводять на посилений режим роботи. Про це повідомляє ДТЕК..
За прогнозами синоптиків, протягом дня 14 грудня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру.
Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення.
Раніше ми писали про те, що в Україні виник дефіцит електроенергії.
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