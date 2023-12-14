В Мелітополі пролунав вибух [ Редагувати ]
У четвер вранці, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було зафіксовано вибух. Про це свідчить інформація міського голови Мелітополя, Івана Федорова, через ресурс Telegram.
В Мелітополі гучно. Мешканці повідомляють про вибух в тимчасово окупованому місті.
Зазначимо, що Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.
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