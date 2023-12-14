Бійці ССО вдало атакували росіян на Куп’янському напрямку (відео) [ Редагувати ]
Бійці Сил спеціальних операцій успішно здійснили атаку на російських окупантів на Куп'янському напрямку. Записи бойових дій були оприлюднені представниками Спеціальних сил операцій.
На опублікованих кадрах зафіксована робота операторів 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій.
Воїни проводять спеціальну розвідку, виявляють позиції, техніку і скупчення живої сили противника, корегують та наносять вогневі ураження по ворожих цілях. На відео захисники з дронів атакували окупантів на Куп’янському напрямку. Оператори скинули "вибухові" подарунки для росіян.
ССО України продовжують працювати на всіх операційних напрямках і спільно з іншими підрозділами Сил оборони давати відсіч російським окупаційним військам.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ нищать окупантів у лісах Харківщини.
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