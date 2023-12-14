Бійці Сил спеціальних операцій успішно здійснили атаку на російських окупантів на Куп'янському напрямку. Записи бойових дій були оприлюднені представниками Спеціальних сил операцій.

На опублікованих кадрах зафіксована робота операторів 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій.

Воїни проводять спеціальну розвідку, виявляють позиції, техніку і скупчення живої сили противника, корегують та наносять вогневі ураження по ворожих цілях. На відео захисники з дронів атакували окупантів на Куп’янському напрямку. Оператори скинули "вибухові" подарунки для росіян.

ССО України продовжують працювати на всіх операційних напрямках і спільно з іншими підрозділами Сил оборони давати відсіч російським окупаційним військам.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ нищать окупантів у лісах Харківщини.