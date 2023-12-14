Диверсанти рф намагалися проникнути в Сумську область [ Редагувати ]
Диверсанти рф намагалися проникнути в Сумську область. Українські прикордонники вступили в бій із диверсійно-розвідувальною групою.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
Зазначається, що минулої доби прикордонний наряд виявив декілька російських диверсантів, які рухалися з території рф. Прикордонники відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.
Для посилення північного напрямку висунулися підрозділи Державної прикордонної служби та Сил оборони. Були залучені артилерійський та мінометний розрахунки.
У результаті бою - окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються.
Раніше повідомлялося, що ворог тисне неподалік Купʼянська.
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