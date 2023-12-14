Відома французька актриса Емманюель Дебевер, яка висловлювала обвинувачення в адресу Жерара Депардьє у сексуальних домаганнях під час їхньої спільної роботи, покінчила життя самогубством, кинувшись у ріку Сена. Артистці на момент трагедії було 60 років. Про це повідомляє французька газета Liberation.

Вона кинулася в річку у той самий день, як вийшов фільм "Жерар Депардьє: Падіння людожера".

У документалці показано, як актор з російським паспортом під час поїздки в КНДР говорить своїй перекладачці:

Я важу 124 кілограми без ерекції, а з ерекцією - 126", "У мене колода в трусах", "Ти прийматимеш душ і будеш думати про мене" тощо.

А коли Депардьє повели на екскурсію в стайню, подивитися на коней, він відпускає там сексуалізовані репліки в бік маленької дівчинки:

Якщо вона поскаче галопом, вона матиме оргазм. Бачите, вона треться об сідло…

Раніше France Televisions припинив показ фільмів з Депардьє після звинувачень у насильстві.