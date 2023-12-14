На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти вживають заходів для посилення впливу на місцевих жителів.

Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

Держава-агресор росія значно активізувала маховик залякування та репресій у зв’язку з підготовкою до так званого виборчого процесу та "переобрання" путіна, а також задля виявлення противників російського поневолення, - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, окупаційні адміністрації створюють жахливі й нестеопні умови для осіб, які відмовляються приймати російські паспорти. Це включає відмову у медичній та соціальній допомозі, відключення від електроенергії та водопостачання.

У складі карально-репресивних груп, що проводять обшуки приватного житла українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, російські окупанти застосовують фахівців з аналізу поведінки.

Під час так званих "перевірок документів" та обшуків ці групи уважно стежать за власниками житла, створюючи додатковий психологічний тиск.

З метою залякування та встановлення повного контролю за місцевим населенням росіяни на окупованих українських територіях намагаються відсікти всі можливі канали зв'язку та доступу до інформації.

Наприклад, для отримання дозволу та можливості використовувати мобільний інтернет українці в окупації повинні звертатися до підконтрольних росіянам провайдерів. У цих компаніях на телефони людей вводять невідомі коди, що може свідчити про те, що встановлені шпигунські програми.

Нагадаємо, диверсанти рф намагалися проникнути в Сумську область. Українські прикордонники вступили в бій із диверсійно-розвідувальною групою.