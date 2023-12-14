путін заявив, що на війну проти України до кінця року збере понад півмільйона росіян [ Редагувати ]
До завершення поточного року росія планує залучити півмільйона військовослужбовців у війні проти України. Про це заявив російський лідер володимир путін під час прес-конференції "Итоги года", передає "РБК-Україна".
Він також повідомив, що другої хвилі мобілізації в росії, ймовірно, не передбачається. У результаті широкомасштабної кампанії за участю майже півмільйона "добровольців" наразі контракт підписали 486 тисяч осіб, відзначив він.
Ми пройшли часткову мобілізацію - ми призвали 300 тисяч осіб. Чудово воюють хлопці. Після цього ми розпочали широку кампанію із залучення людей на укладання контрактів. До кінця року планували набрати 412 тисяч осіб. На вчорашній вечір набрано 486 тисяч людей, і потік наших чоловіків, які готові захищати батьківщину зі зброєю в руках, не припиняється, - сказав путін.
Також на питання, чи буде друга хвиля мобілізації у рф, диктатор сказав, що необхідності в цьому "немає".
Навіщо нам мобілізація?, - додав диктатор.
Нагадаємо, диверсанти рф намагалися проникнути в Сумську область. Українські прикордонники вступили в бій із диверсійно-розвідувальною групою.
по темі
Президент росії володимир путін підписав указ, який збільшує штатну чисельність армії на 170 тис. осіб. Загальний штат збройних сил рф тепер становить 2 209 130 осіб, з них військовослужбовців - 1 320 000.
З чотирьох чоловіків, які одного ранку цього місяця вишикувалися в пункті комплектування армії в Києві, лише один приєднався добровільно
російські окупанти почали розсилати "повістки" працівникам комунальних підприємств в тимчасово окупованому Бердянську
На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти вживають заходів для посилення впливу на місцевих жителів
Військові рф використовують морські кораблі як частину системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму