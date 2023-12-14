До завершення поточного року росія планує залучити півмільйона військовослужбовців у війні проти України. Про це заявив російський лідер володимир путін під час прес-конференції "Итоги года", передає "РБК-Україна".

Він також повідомив, що другої хвилі мобілізації в росії, ймовірно, не передбачається. У результаті широкомасштабної кампанії за участю майже півмільйона "добровольців" наразі контракт підписали 486 тисяч осіб, відзначив він.

Ми пройшли часткову мобілізацію - ми призвали 300 тисяч осіб. Чудово воюють хлопці. Після цього ми розпочали широку кампанію із залучення людей на укладання контрактів. До кінця року планували набрати 412 тисяч осіб. На вчорашній вечір набрано 486 тисяч людей, і потік наших чоловіків, які готові захищати батьківщину зі зброєю в руках, не припиняється, - сказав путін.

Також на питання, чи буде друга хвиля мобілізації у рф, диктатор сказав, що необхідності в цьому "немає".

Навіщо нам мобілізація?, - додав диктатор.

Нагадаємо, диверсанти рф намагалися проникнути в Сумську область. Українські прикордонники вступили в бій із диверсійно-розвідувальною групою.