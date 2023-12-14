Спільно з місцевою поліцією Державне бюро розслідувань провело обшуки в іспанській нерухомості колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси Євгена Борисова.

Про це повідомляє ДБР.

Проти колишнього військового порушено кримінальне провадження за декількома статтями щодо фактів незаконного збагачення. Євгена Борисова затримали у липні 2023 року, після чого суд помістив його під варту. Того самого місяця його відсторонили від військової служби.

Під час розслідування було встановлено, що він придбав два об'єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага, Королівства Іспанія. Зокрема, в грудні 2022 року він організував покупку будинку на ім'я своєї матері за понад 4 мільйони євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м. Також, у лютому 2023 року він разом із своєю дружиною придбав офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро, площею 223,9 кв. м.

"13 грудня 2023 року на підставі надісланого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу Національною поліцією Королівства Іспанія за участі працівників Головного слідчого управління ДБР проведено обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні.

У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.

На підставі зібраних доказів та запиту ДБР компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення".

Нагадаємо, Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Мова йде про В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу.