Печерський районний суд у Києві вирішив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича, якому раніше було пред'явлено підозру у державній зраді.

Про це повідомив адвокат Олександр Тананакін "Суспільному". Тримання під вартою для Шуфрича буде продовжено до 9 лютого, але захист вже готує апеляцію.

Раніше правоохоронці оголосили підозру Шуфричу у державній зраді. Також Служба безпеки України провела обшуки у Шуфрича, і слідчі дії продовжуються.

В 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя". 4 березня 2022 року він був затриманий територіальною обороною Києва за те, що робив селфі на блокпосту. Шуфрич тоді заявив, що це було для того, щоб підтвердити своє перебування у столиці під час бойових дій.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила новим голову комітету з питань свободи слова депутата від "Голосу" Ярослава Юрчишина. "За" - 247 голосів. Раніше комітет очолював народний деп від забороненої "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, який перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді.