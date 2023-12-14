14 грудня вночі Німеччина активувала тривожні сигнали для підняття винищувачів через вторгнення російського безпілотника "Шахед" в повітряний простір над Румунією. Про це повідомляє Bild.

За даними видання, винищувачі були підняті у повітря, коли російські терористи влаштували атаку безпілотниками на український порт Ізмаїл на річці Дунай.

Принаймні один із дронів тоді порушив повітряний простір Румунії, країни-члена НАТО. У відповідь на це винищувачі Eurofighter були виведені в повітря.

Німецькі пілоти встановили зоровий контроль над російськими літальними апаратами, але наказу від НАТО збивати їх не надходило, - додає Bild.

Зокрема, згідно з попередніми даними, один із БпЛА міг вибухнути над повітряним простором Румунії.

Нагадаємо, російська федерація вчергове розпочала атаку на Україну вночі 14 грудня за допомогою безпілотників "Шахед" і ракет С-300. Сили протиповітряної оборони успішно знищили понад 40 ворожих дронів.