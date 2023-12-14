Литва, Фінляндія та Нідерланди підтримують початок переговорів з Україною про вступ в ЄС [ Редагувати ]
Литва, Фінляндія, Нідерланди та депутати Європарламенту виражають схвалення і підтримку початку переговорів із Україною щодо її приєднання до Європейського Союзу.
Про це повідомили президент Литви Ґітанас Науседа, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президентка Європарламенту Роберта Мецола перед початком першого дня саміту лідерів ЄС.
Я з нетерпінням чекаю сьогоднішніх дискусій і думаю, що є історичний шанс прийняти дуже сміливе рішення щодо початку переговорів з Україною та Молдовою. Це в наших руках, - сказав Науседа.
На думку Науседи, українському народу належить ця можливість, оскільки він вклав значні зусилля у виконання рекомендацій Європейської Комісії. Таким чином, Литва висловлює позитивний становище щодо заслуг України і її зусиль.
Чи буде ухвалене рішення, ми побачимо сьогодні. Але якщо ми зіпсуємо або зловживатимемо принципом одностайності, буде все більше і більше голосів, які запитуватимуть, чому ми все ще маємо приймати рішення на основі консенсусу, - сказав Науседа.
Нагадаємо, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила твердження, що Україна майже повністю виконала рекомендації Європейської комісії з реформ, спрямованих на наближення до членства в Євросоюзі.
по темі
Австрія висловлює підтримку вступу України до Європейського Союзу і прагне позитивних рішень для Боснії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила твердження, що Україна майже повністю виконала рекомендації Європейської комісії з реформ
Європейський союз ще не ухвалив рішення щодо фінансування допомоги та початку переговорів про вступ України напередодні саміту лідерів ЄС
Кілька європейських посадовців висловили занепокоєння у зв'язку з прийдешніми виборами у США, стверджуючи, що серед урядів їхніх країн поширюється тривога
Міністр оборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін обговорили план операцій України на 2024 рік
Верховна Рада на найближчому засіданні має проголосувати аконопроект про нацменшини, на якому наполягала Угорщина. Таким чином Київ зніме останню перепону, яку Будапешт наводить в якості аргументу проти початку переговорів про вступ України до ЄС