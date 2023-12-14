Литва, Фінляндія, Нідерланди та депутати Європарламенту виражають схвалення і підтримку початку переговорів із Україною щодо її приєднання до Європейського Союзу.

Про це повідомили президент Литви Ґітанас Науседа, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президентка Європарламенту Роберта Мецола перед початком першого дня саміту лідерів ЄС.

Я з нетерпінням чекаю сьогоднішніх дискусій і думаю, що є історичний шанс прийняти дуже сміливе рішення щодо початку переговорів з Україною та Молдовою. Це в наших руках, - сказав Науседа.

На думку Науседи, українському народу належить ця можливість, оскільки він вклав значні зусилля у виконання рекомендацій Європейської Комісії. Таким чином, Литва висловлює позитивний становище щодо заслуг України і її зусиль.

Чи буде ухвалене рішення, ми побачимо сьогодні. Але якщо ми зіпсуємо або зловживатимемо принципом одностайності, буде все більше і більше голосів, які запитуватимуть, чому ми все ще маємо приймати рішення на основі консенсусу, - сказав Науседа.

Нагадаємо, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила твердження, що Україна майже повністю виконала рекомендації Європейської комісії з реформ, спрямованих на наближення до членства в Євросоюзі.