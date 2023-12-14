Міністр оборони рф Сергій Шойгу призначив нового командира для ракетного крейсера "Москва", незважаючи на те, що корабель був знищений у квітні 2022 року.

Про це повідомляє ГУР.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює витяг з наказу міністра оборони РФ Сергія Шойгу №1012 з грифом "для службового користування, - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, від 10 вересня 2022 року, новим командиром флагмана Чорноморського флоту росії "Москва" став Саватєєв Андрій Ігоревіч. Варто відзначити, що він виконує обов'язки командира тимчасово.





Нагадаємо, створення "довгих Нептунів" в Україні - це секретний проєкт, що вказує на важливий крок у розвитку українського військово-промислового комплексу. Цей проєкт має на меті розширення можливостей української артилерії та збільшення діапазону дії ракет.