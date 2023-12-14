Вранці 14 грудня президент України Володимир Зеленський виступив на зустрічі Євроради (саміту ЄС) за допомогою відеозв'язку, повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Раніше розглядалася можливість особистого візиту Зеленського до Брюсселя для виступу на саміті лідерів країн-членів Євросоюзу, але ця можливість не була підтверджена ЄС. ЗМІ вказували на побоювання серед євродипломатів, що поява Зеленського на зустрічі може викликати протиріччя з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Слід зазначити, що український президент не є учасником Європради та відповідного саміту, оскільки до цього органу входять лише лідери держав-членів ЄС. Проте президент Євроради має повноваження самостійно, без одностайної згоди всіх держав, запрошувати гостей на засідання.

Нагадаємо, Литва, Фінляндія, Нідерланди та депутати Європарламенту виражають схвалення і підтримку початку переговорів із Україною щодо її приєднання до Європейського Союзу.