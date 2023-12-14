В Миколаївській області затримали чоловіка за підозрою у державній зраді. Мешканець Миколаєва збирав розвіддані, включаючи геолокацію особового складу та військової техніки Сил оборони на території регіону.

За даними Служби безпеки України, затриманого тримають під вартою.

Виявилося, що цей місцевий житель є агентом Головного управління Генштабу Збройних сил рф. Для здійснення стеження за українськими військовими чоловік використовував відеореєстратор, який був встановлений у його автомобілі, повідомили в пресцентрі Служби безпеки України 14 грудня 2023 року.

Серед особливих завдань ворожого агента було виявлення місць дислокації та переміщення військової техніки ЗСУ в прифронтових районах. Отримані відомості він месенджером передавав своєму "куратору" - кадровому співробітнику російського ГРУ, - йдеться в повідомленні відомства.

За даними СБУ, російські війська використовували розвідінформацію для підготовки серії повітряних атак на військові об’єкти Сил оборони.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочинні дії російського агента та затримала його в Миколаєві у вересні 2022 року. Тоді завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося запобігти новій хвилі ракетних та дронових ударів агресора по Миколаївщині, - йдеться в повідомленні Служби безпеки.

Станом на 14 грудня 2023 року вирок ще не набув чинності, оскільки триває строк його апеляційного оскарження. Санкція статті передбачає до 15 років за ґратами.

Раніше в СБУ повідомили, що група російських хакерів взяла на себе відповідальність за кібератаку, яка спричинила руйнування мережевої інфраструктури українського оператора зв'язку "Київстар".