Найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею "Ягодин-Дорогуськ" працює у звичному режимі [ Редагувати ]
Тисячу вантажівок пропускають за добу в обидва боки. Найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею "Ягодин-Дорогуськ" працює у звичному режимі.
Про це повідомляє кореспондентка "Подробиць" Сніжана Сидорук.
Сьогодні третя доба, як його деблокували. І наші їдуть і додому, і в Європу. Перешкод немає жодних.
Напередодні польські перевізники хотіли знову заблокувати перехід до Ягодина у Дорогуську. Повторну акцію протесту вони планували з понеділка, 18 грудня. Проте місцева влада їм не дозволила.
Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, відбулось часткове розблокування кордону між Україною та Словаччиною. Пропуск вантажівок відновлено на пункті пропуску "Ужгород", що відкриває нові можливості для перевезення вантажів між двома країнами.
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