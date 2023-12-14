Тисячу вантажівок пропускають за добу в обидва боки. Найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею "Ягодин-Дорогуськ" працює у звичному режимі.

Про це повідомляє кореспондентка "Подробиць" Сніжана Сидорук.

Сьогодні третя доба, як його деблокували. І наші їдуть і додому, і в Європу. Перешкод немає жодних.

Напередодні польські перевізники хотіли знову заблокувати перехід до Ягодина у Дорогуську. Повторну акцію протесту вони планували з понеділка, 18 грудня. Проте місцева влада їм не дозволила.

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, відбулось часткове розблокування кордону між Україною та Словаччиною. Пропуск вантажівок відновлено на пункті пропуску "Ужгород", що відкриває нові можливості для перевезення вантажів між двома країнами.