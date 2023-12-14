Росіяни вдарили "Кинджалом" по Старокостянтинову [ Редагувати ]
Окупанти завдали удару по Старокостянтинову на Хмельниччині (там знаходиться військовий аеродром - ред.) аеробалістичною ракетою "Кинжал". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.
Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області, я маю на увазі до Старокостянтинова. Оголошення тривоги було о 14:09 приблизно, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично через 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був "приліт" у Хмельницькій області.
Куди поцілили окупанти наразі невідомо.
Повітряна тривога оголошувалась на всій території країни вже втретє за день. Росіяни атакують Україну ракетами, які випускають з літаків "МІГ". Тривогу оголосили після зльоту цих літаків.
Вибухи було чути у Києві (відомо як мінімум про три вибухи), зокрема в районі аеропорту Жуляни. У місті працює ППО. Також про вибухи повідомляють мешканці Житомира.
На інфографіці показано час підльоту "Кинджалів" до різних міст України.
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