У четвер, 14 грудня, Київрада має виділити ще майже 600 млн грн на підтримку українських захисників. Про це мер столиці Віталій Кличко оголосив на початку засідання Київради.

Сьогодні ми маємо ухвалити зміни до бюджету цього року, де зокрема в межах передбачених бюджетних коштів (нагадаю, майже 7 млрд гривень на цей рік) виділимо ще близько 600 мільйонів на підтримку наших Захисників та Захисниць - Збройних Сил України. Деякі зміни стосуватимуться і фінансування міських цільових програм.

Наприкінці листопада Київ направив Генштабу ЗСУ пряму субвенцію у 500 млн грн і ще 300 млн грн передав столичним військовим частинам з резервного фонду через програму "Захисник Києва".

У жовтні Київрада виділила майже 1,5 млрд грн Силам оборони: 980 млн грн - ЗСУ, 100 млн грн - Нацгвардії. Загалом у бюджеті Києва передбачено виділення 6,2 млрд грн Силам оборони України.

Нагадаємо, Київ буде виплачувати по 30 тис. грн киянам, яких мобілізують після 1 грудня.