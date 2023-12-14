Естонія схвалила передачу Україні протитанкових ракет Javelin та іншого озброєння на 80 млн. євро. Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

Уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про надання довгострокової військової допомоги Україні та відправлення їй різної зброї та іншого необхідного обладнання на суму 80 млн євро.

Пакет допомоги включає, крім протитанкових ракет Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різну техніку, водолазне обладнання.

Точна кількість засобів і обладнання, яке планується передати, не розголошується з міркувань безпеки.

З 2022 року Естонія надала Києву військову допомогу у розмірі майже 500 млн євро, що становить майже 1,4% від її ВВП.

У жовтні повідомлялося, що Естонія закупить у США ракети ATACMS і пускові установки HIMARS.